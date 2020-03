Tempo em Goiás: segunda-feira será de sol, mas chuva não está descartada

Para aqueles que estão com saudade do sol em após um intenso período de chuvas, uma boa notícia: o tempo em Goiás nesta segunda-feira (9/3) deve ser mais quente, mesmo que com sol entre nuvens. Entretanto, pancadas de chuva em algumas regiões do estado não estão totalmente descartadas.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o tempo para Goiás hoje deve ser de sol entre nuvens, mas com possibilidade de formação de áreas de instabilidade que podem provocar pancadas de chuvas isoladas. A previsão vale para as regiões Oeste, Norte, Sudoeste, Sul, Leste e Central do estado.

Quanto à temperatura, em Goiânia a máxima deve ser de 32º e a mínima 20º. Em Jataí e São Simão a previsão é a mesma. Em Anápolis, a máxima deve ser de 29º e a mínima de 19º. Em Catalão, a temperatura pode chegar a 30º, com mínima de 21º.

De acordo com o Cimehgo, as informações contidas no boletim do tempo divulgado levam em consideração dados das variáveis meteorológicas previstas por modelos meteorológicos e análise de imagens de satélite do dia 9/3 às 7h.

Tempo em Goiás com chuvas torrenciais tem gerado preocupação e prejuízos

As fortes e contínuas chuvas no estado de Goiás têm deixado a população em alerta e provocado grandes prejuízos.

Na última semana, moradores de Planaltina de Goiás ficaram ilhados, na tarde do dia 29/2. Fortes chuvas na região alagaram o Setor Norte da cidade e algumas famílias precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações dos militares na ocasião, alguns moradores ficaram presos esperando o resgate. Após horas de trabalho de resgate, a corporação conseguiu remover várias pessoas que se encontravam ilhadas dentro das próprias residências, segundo os próprios bombeiros.

Na época, as vítimas foram socorridas e levadas para uma quadra de esportes cedida pela prefeitura para abrigá-los. Os militares precisaram usar embarcações para chegar até as vítimas do alagamento.