Veter Martins assume como prefeito em exercício de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida está sob comando de Veter Martins. O vice-prefeito assumiu nesta segunda-feira (9) a gestão da cidade até o prefeito Gustavo Mendanha retornar da licença médica. A previsão é que Gustavo volte às atividades após o próximo dia 25.

Veter Martins fez hoje a troca de comando simbólica com o então prefeito em exercício, Vilmar Mariano. Depois de oito dias à frente do Executivo de Aparecida, Vilmarzinho (MDB) retornou nesta segunda-feira ao Legislativo, como presidente da Câmara Municipal.

Na semana passada, Vilmar substituiu o próprio Veter no cargo de prefeito em exercício. Veter estava de licença médica. Vilmar Mariano disse que o saldo da semana na Prefeitura de Aparecida é positivo. Ele agradeceu a confiança de Gustavo Mendanha.

“Foi uma experiência única na minha vida. Visitamos várias obras e conseguimos dar ordens de serviço a outras. Nós conseguimos fazer uma agenda ativa e bastante acelerada, como o prefeito Gustavo Mendanha gosta de fazer”, contou Vilmar.

Gustavo parabeniza Vilmar

Vilmar Mariano e Veter Martins fizeram ontem uma visita ao prefeito Gustavo Mendanha, que se recupera em casa, seguindo o tratamento contra uma trombose venosa cerebral.

Em vídeo veiculado nas redes sociais, Gustavo parabenizou a atuação de Vilmar e relembrou compromissos cumpridos pelo então prefeito em exercício. “Foi uma agenda ativa. [O Vilmar] esteve lançando obras, lançando recapeamento, e eu tenho certeza que (…) toda a cidade de Aparecida de Goiânia ganhou muito”, comentou Gustavo.

Ritmo acelerado continua

Num dos primeiros compromissos como prefeito em exercício, Veter Martins recebeu na manhã desta segunda-feira (9) dezenas de crianças de escolas municipais de Aparecida. Ele declarou que a Prefeitura de Aparecida é uma engrenagem que continuará seu movimento normal.

“Nós vamos estimular os secretários para que eles continuem se dedicando ao máximo à gestão, assim como têm feito com o prefeito, para que a Prefeitura de Aparecida continue acelerada, com os serviços andando e as obras deslanchando”, finalizou Veter.