Vídeo mostra momento de acidente que matou passageira, em Goiânia

Um vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (9/3) pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), mostra o momento de um acidente que matou uma passageira de um veículo, em Goiânia.

No vídeo é possível ver que carros vão parando ao chegarem na faixa de retenção, mas o veículo envolvido no acidente não para e já chega tentando fazer um conversão. (Veja na parte superior das imagens).

O caminhão, que estava no sentido contrário, bateu no veículo no momento que ele tentava acessar a outra avenida. Note que o semáforo está verde e em seguida fica amarelo, momento que o caminhão e o veículo já estão no meio do caminho. Durante a batida, o semáforo fica vermelho.

O acidente aconteceu neste domingo (8/3), na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Após a batida, o motorista do veículo, de 29 anos, foi encaminhado para a unidade de saúde e depois preso suspeito de dirigir embriagado.

Uma outra jovem, de 23 anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi levada para o hospital, onde deve passar por cirurgia. Ela contou à polícia que o homem estava em alta velocidade.

Os três voltavam de uma festa onde a vítima e o motorista se conheceram. Na hora de ir embora, o homem se ofereceu para levar as amigas em casa, momento que aconteceu a batida.

Relembre o caso do acidente que matou passageira, em Goiânia

Uma mulher, de 24 anos, passageira de um veículo, morreu no início da manhã deste domingo (8/3) após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), um jovem, de 29 anos, conduzia um veículo Up, cor branca, e levava a jovem, de 24 anos, como passageira. Uma amiga da vítima também estava no carro.

O veículo trafegava pela Avenida Perimetral Norte, sentido Residencial Goiânia 2, quando o motorista tentou fazer uma conversão na Avenida Pedro Paulo de Souza e bateu contra um caminhão.

O caminhão era conduzido por um homem, de 44 anos, que também trafegava na Avenida Perimetral Norte, porém no sentido contrário, na saída para Nerópolis.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas a passageira não resistiu e morreu ainda no local. Já o motorista do veículo, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O motorista do caminhão foi submetido aí teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.