Welington Peixoto é escolhido como líder de Iris na Câmara

O vereador Welington Peixoto (MDB) foi escolhido por Iris Rezende, também do MDB, para ser o novo líder da Prefeitura de Goiânia na Câmara. O convite foi feito ao vereador na manhã desta segunda-feira (9/3). Conforme publicado pelo Jornal O Popular, o prefeito de Goiânia deve enviar, ainda hoje, um comunicado à Casa para oficializar a indicação.

Peixoto teve o nome defendido pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), e também pelos vereadores e ex-líderes Tiãozinho Porto (Pros) e Ozéias Varão (sem partido).

O vereador assume o novo cargo para administrar os interesses do Paço Municipal na tramitação do Plano Diretor. O objetivo também é melhorar a interlocução política durante o período de eleições municipais, que ocorrem em outubro deste ano.

Além de Welington Peixoto, mais dois nomes eram cotados para a liderança da Prefeitura na Câmara

A função de líder de Iris na Câmara era ocupada por Oséias Varão (sem partido), desde maio do ano passado, quando substituiu o vereador Tiãozinho Porto, do Pros. Além de Welington Peixoto (MDB), os nomes de Andrey Azeredo, também do MDB, e Zander Fábio, do Patriota, também eram cotados.

Análise

No último dia 5, o vereador Lucas Kitão (PSL) apresentou as seis subcomissões responsáveis pela análise da revisão do Plano Diretor de Goiânia, pelos próximos meses. O relator geral da Comissão Mista será o vereador Cabo Senna (Patriota).

As subcomissões são compostas por sete membros. O Plano Diretor já caminha para fase final de apreciação na Câmara de Goiânia. Veja abaixo a formação das subcomissões:

1ª – Subcomissão de Sustentabilidade Sócio Ambiental

Divino Rodrigues

Felizberto Tavares

Gustavo Cruvinel

Paulo Magalhães

Sargento Novandir

Welington Peixoto

Zander Fábio

2ª – Subcomissão de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte

Alfredo Bambu

Jair Diamantino

Juarez Lopes

Leia Klébia

Paulinho Graus

Paulo Magalhães

Tiãozinho Porto

3ª – Subcomissão de Gestão Urbana

Izídio Alves

Cleibe Morais

Milton Mercez

Oséias Varão

Priscila Tejota

Tatiana Lemos

Tiãozinho Porto

4ª – Subcomissão de Desenvolvimentismo Humano

Álvaro da Universo

Dra Cristina

Leia Clébia

Oséias Varão

Priscilla Tejota

Rogério Cruz

Emilson Pereira

5ª – Subcomissão de Desenvolvimento Econômico

Anderson Sales

Izídio Alves

Oséias Varão

Paulo Daher

Priscila Tejota

Sabrina Garcez

Tatiana Lemos

6 – Subcomissão de Ordenamento Territorial