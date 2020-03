27 toneladas de insumos agrícolas são apreendidos, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu 27 toneladas de insumos agrícolas, em Rio Verde. Após denúncia anônima, realizada na manhã desta terça-feira (10/3), dois indivíduos foram presos após descarregar um caminhão cheio com os fertilizantes, e transferir a carga para outro. Os dois homens confessaram que estavam desviando a carga.

Inicialmente, foi encontrado com eles 21 toneladas de insumo agrícola, no caminhão. Após conversa com a PMGO, o proprietário do caminhão assumiu que a mercadoria estava sendo armazenada na sua própria casa. Lá foi encontrado um estoque de cerca de 126 sacos de fertilizantes, ou seja, aproximadamente mais 6 toneladas.

Além disso, foram encontrados aproximadamente 180 litros de óleo diesel. Segundo o motorista do caminhão, ele adquiriu pelo valor de 2 reais o litro, acreditando também ser produto de furto.

O esquema funcionava da seguinte maneira: um dos homens pegava o frete no valor aproximado de R$ 500,00 reais. Apesar disso, todas as vezes, com o apoio do segundo homem, retirava o lacre, sem rompe-lo, subtraindo certa quantia da carga e estocando em casa, repassando posteriormente pelo valor de R$ 50,00.

Segundo funcionários da empresa responsável pelo insumo agrícola, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 42.000,00.

Por fim, os dois veículos foram apreendidos e ambos os indivíduos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia.

Além da ação da PMGO sobre o furto de insumos agrícolas, Bombeiros também estão trabalhando na fiscalização de represas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para inspecionar represas com um suposto risco de rompimento em Rianápolis, município localizado na região do Vale do São Patrício, a cerca de 161 quilômetros de Goiânia.

A demanda foi apresentada pela Secretaria do Meio Ambiente de Rianápolis, pois havia uma denúncia de que duas represas estavam com risco de rompimento de barragem.

Na inspeção na suposta área de risco, foi verificado que as duas represas são de pequeno porte e apresentam princípio de erosões, mas sem sinais de infiltrações. Como medida emergencial, os militares então fizeram uma saída de água na lateral da barragem de cada represa.