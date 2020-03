Abertas inscrições para barracas na Rodovia dos Romeiros

Estão abertas a partir desta terça-feira (10/3) as inscrições para as barracas às margens da Rodovia dos Romeiros, para o comércio durante Festa do Divino de Pai Eterno, em Trindade. O prazo para cadastro segue aberto até o dia 22 de março. São 166 pontos disponíveis e os requerimentos devem ser feitos no site: www.goinfra.go.gov.br.

De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. A data para o sorteio dos pontos deve ser divulgada após o fim do período de inscrições.

Dúvidas sobre a inscrição, instalação e funcionamento das barracas podem ser esclarecidas na Coordenação de Administração da Faixa de Domínio da Goinfra, pelo telefone (62) 3265-4309.

Barracas na Rodovia dos Romeiros

Os interessados em montar barraca às margens da rodovia devem ter mais de 18 anos, apresentar cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Na edição do ano passado, os contemplados pagaram uma taxa de R$ 24,79 pela ocupação da faixa de domínio da rodovia.

Segundo a Goinfra, as barracas devem seguir padrão na cor branca e com 4 x 4 metros de área e serão de responsabilidade dos comerciantes, assim como as providências para inspeção do Corpo de Bombeiros, fornecimento de água e energia elétrica no local.

Poderão ser comercializados gêneros alimentícios, bebidas não-alcoólicas, artigos de beleza, roupas, bijuterias ou brinquedos.

Festa de Trindade

As barracas montadas às margens da rodovia GO-060 servem como pontos de apoio aos milhares de romeiros que seguem rumo à Trindade, para a Festa do Divino Pai Eterno, realizada no primeiro domingo do mês de julho de cada ano.

Durante os nove dias que o antecedem, são celebradas missas e novenas; ocorrem encontros de jovens; acolhimento aos carreiros do Divino Pai Eterno (procissão dos carros de boi), foliões, tropeiros, e outros devotos.