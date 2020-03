Boogarins retorna a Goiânia e faz show no Centro Cultural da UFG

A banda goiana Boogarins retorna a Goiânia para uma apresentação no dia 28 de março, no Centro Cultural da UFG (CCUFG). O show será à 20h e os ingressos estão à venda. Assim, custam R$60 a inteira e R$30 a meia entrada. Há ainda a meia solidária, pelo mesmo valor, com a apresentação de 1KG de alimento não perecível (exceto sal) no dia do evento.

O show será do quarto disco da banda, Sombrou Dúvida, que já teve apresentação na capital, em maio de 2019 e também no Festival Bananada, em agosto. Portanto, é uma ótima oportunidade para rever a apresentação, ou, para quem ainda não viu o show, assistir pela primeira vez. A banda promete tocar sucessos dos outros álbuns.

Mais sobre a banda Boogarins

Boogarins foi formada por Benke e Dinho, dois amigos de infância, que se juntaram e gravaram o EP As Plantas Que Curam em casa. Assim, depois do lançamento do EP, a banda chamou atenção da gravadora Other Music, que lançou o primeiro álbum do Boogarins. Posteriormente, a banda fez mais de 70 shows na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Além disso, passou por festivais como o South by Southwest, no Texas, e o Primavera Sound, em Barcelona. Hoje, também é formada por Raphael Vaz (contrabaixo) e Ynaiã Benthroldo (bateria).

Em 2015, a banda tocou no festival Lollapalooza, em São Paulo. Também participou também da Virada Cultural de São Paulo. Depois veio a gravação do disco, Manual, ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, na Espanha.

Em 2016, a Boogarins participou do Rock in Rio Lisboa. Também tocou na influente rádio de música alternativa de Seattle chamada KEXP e no famoso festival de Levitation. Além disso, no mesmo ano, a banda teve o álbum Manual indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa no Grammy Latino.

Em 2017, os músicos lançaram, ao vivo, o álbum Desvio Onírico, composto por quatro faixas de cerca dez minutos cada, com jams, improvisações entre outras coisas gravadas durante a turnê deles nos EUA e na Europa, com apresentações no festival Levitation, South by Southwest e Rock in Rio Lisboa.

Em junho do mesmo ano, o Boogarins compartilhou seu novo álbum de estúdio, Lá Vem a Morte, de surpresa no YouTube. Assim, o trabalho foi eleito o 9º melhor disco brasileiro de 2017 pela revista Rolling Stone Brasil. Além disso, em 2018, a trupe embarcou para mais uma turnê internacional, e ainda, lançou o vinil de seu terceiro álbum de estúdio Lá Vem a Morte.

SERVIÇO

Show Boogarins

Quando: 28 de março (sábado)

Onde: Centro Cultural UFG – Avenida Universitária, nº1533 – Setor Leste Universitário

Horário: 20h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) para estudantes e meia solidária com doação de 1kg de alimento (https://www.sympla.com.br/boogarins-no-ccufg__813980)