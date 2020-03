Duas pessoas morreram após o caminhão em que estavam sair da pista e cair em uma ribanceira, na BR-414, em Niquelândia. O grave acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (9/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso.

O caminhão seguia pela rodovia quando, na altura do povoado Quebra Linha, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O motorista e o passageiro ficaram presos no interior do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares conseguiram chegar até as vítimas com o uso do holmatro (equipamento hidráulico usado em resgate).

Um dos ocupantes do veículo morreu ainda no local. A outra pessoa chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Niquelândia, mas morreu momentos após dar entrada na unidade; ela sofreu ferimentos graves. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Os bombeiros de Goianésia também deram apoio à ocorrência.

Caminhão cai em ribanceira e deixa dois mortos, em Niquelândia; grávida também morre em grave capotamento

Uma grávida morreu após a ambulância em que estava capotar várias vezes na BR-153, em São Luiz do Norte, no Norte de Goiás. Ela estava a caminho de uma unidade de saúde de Ceres, onde daria à luz uma menina. O bebê também morreu no acidente, ocorrido na noite deste domingo, 8 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista da ambulância relatou que uma carreta que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e, para não colidir frontalmente, ela desviou o carro para o acostamento. Ao voltar a ambulância para a faixa de rolamento, a condutora acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou várias vezes.

Grávida que morreu a caminho do parto após ambulância capotar na BR-153 foi arremessada para fora do veículo

Durante o capotamento, a grávida, identificada como Lucélia Moreira de Araújo, que tinha 42 anos, foi arremessada para fora da ambulância e morreu ainda no local. Ela, que estava acompanhada pelo marido, havia saído em uma ambulância de Alto Horizonte para dar à luz uma menina em unidade de saúde de Ceres, na região Central de Goiás.

A bebê da gestante também morreu na hora. Já o marido dela e a motorista da ambulância sofreram alguns ferimentos e foram encaminhados para uma unidade de saúde em Ceres. O acidente grave ocorreu no quilômetro 250 da BR-153.