Em uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (10/3), empresários são investigados por armarem roubo de máquinas agrícolas em Goiás. A operação é realizada nas cidades de Trindade, Anápolis e Mara Rosa, onde são cumpridos quatro mandados de prisão e nove de busca e apreensão.

Conforme informações, os empresários são suspeitos de contratar assaltantes para roubar máquinas agrícolas, que juntas foram avaliadas em mais de R$ 10 milhões de reais. A ação é conjunta entre a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as investigações, que duraram um ano, as máquinas eram roubadas dentro de propriedades ou quando estavam em alguma rodovia. Até o momento, 18 máquinas foram recuperadas, mas este número pode aumentar no decorrer da operação.

Além disso, a polícia ainda espera encontrar defensivos agrícolas em posse dos suspeitos. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em Goiânia.

Além dos empresários investigados por armarem roubo de máquinas agrícolas, um foragido foi preso ao negociar tratores roubados avaliados em R$ 200 mil, em Goiás

Um homem foragido da justiça foi preso, no início da manhã da última sexta-feira (6/3), ao tentar negociar tratores roubados avaliados em R$ 200 mil. A prisão foi efetuada em uma zona rural próximo a Luziânia, em Goiás.

Além do preso, outros três envolvidos na ocorrência acabaram morrendo após troca de tiros com os policiais militares. Todos os criminosos já possuem extensa ficha criminal, por diversos crimes.

Os tratores em negociação haviam sido roubados no último dia 27 de fevereiro. O proprietário dos veículos agrícolas foi acionado e compareceu no local para fazer a retirada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado para a Delegacia de Luziânia para os procedimentos cabíveis. Todos os envolvidos já possuíam passagens pela polícia.