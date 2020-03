Filha é presa ao ameaçar mãe idosa enquanto ela denunciava agressão, em Goiânia

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (9/3), após ameaçar a mãe idosa enquanto ela denunciava uma suposta agressão em uma delegacia de Goiânia.

Durante depoimento a um delegado da Central de Flagrantes, a idosa, com cerca de 60 anos, contou que foi agredida pela filha e estava com ferimentos na mão causadas pelo ato.

Enquanto a idosa prestava o depoimento, foi interrompida pela filha, que ameaçou agredi-la. Diante disso, o caso que seria finalizado com um Termo Circunstanciado de ocorrência (TCO), foi transformado em prisão em flagrante.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia. Devido o flagrante, a jovem ficou presa na Central na noite desta segunda-feira (9/3).

Além da filha presa ao ameaçar mãe idosa enquanto ela denunciava agressão, uma outra também foi presa ao tentar matar mãe e bater na irmã bebê, em Goiânia

Uma jovem de 18 anos foi presa depois de tentar matar mãe a facadas e bater na irmã bebê, de apenas 2 meses de vida. O caso ocorreu na noite do último dia 8 de dezembro de 2019, no Residencial Shangri-lá, em Goiânia. Segundo informações da família, a moça, que diz fazer uso de remédios controlados, tentou ainda agredir uma tia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os PMs constaram que havia ocorrido uma briga em família e que a filha teria tentado matar a mãe usando uma faca.

A mãe, identificada como Márcia Bernardes Silva, contou aos policiais que a filha, Geralda Divina Silva Damasceno, de 18 anos, além de tentar matá-la, ainda agrediu a irmã bebê, de 2 meses de vida, com tapas no rosto. Durante a briga, Geralda acertou a mãe com uma facada no braço.

Diante dos fatos, Geralda foi presa em flagrante, levada à Central de Flagrantes e em seguida ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos cabíveis.