Homem é resgatado após passar mal em telhado de obra, em Aparecida

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta segunda-feira (9/3) para atender uma ocorrência de salvamento de vítima em altura, onde um homem foi resgatado após passar mal no telhado de uma obra, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com os bombeiros que a atuaram na ocorrência, quando chegaram no local verificaram que o homem estava em cima do telhado e não conseguia descer.

Conforme informações, a vítima estava trabalhando no telhado da obra quando sentiu fortes dores na coluna. Diante disso, os bombeiros foram acionados para retirar o homem do local.

Os militares realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilização e amarração da vítima, em seguida, a descida com segurança. Após o resgate, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Caio Louzada (HUAPA).

Cuidados ao subir em telhados

Conforme estatísticas do CBMGO, somente em fevereiro deste ano os bombeiros atuaram 761 ocorrências de queda de altura. Somente nos primeiros dez dias de março já foram registrados 117 casos.

Ao subir em telhados são necessários alguns cuidados, sendo eles com escadas, pois quando estiverem muito inclinadas podem causar acidentes. Além disso, o piso também deve ser observado e não deve-se colocar escadas em pisos lisos ou molhados, pois há o risco de escorregar.

Outra dica é ter cuidado e manter distância da rede elétrica, tanto quando for subir ou quando já estiver no local para realização de trabalhos.

Além do homem resgatado após passar mal em telhado de obra, em Aparecida, um idoso de 68 anos sofre queda do telhado de casa, em Valparaíso

Um homem sofreu uma queda do telhado da própria casa na quinta-feira (6/2), em Florais do Planalto, no município de Valparaíso, entorno de Brasilia, Goiás. O idoso de idade avançada, 68 anos, caiu de aproximadamente dois metros de altura.

Ele foi socorrido imediatamente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). O idoso também apresentava lesōes na cabeça. Além disso, ele se queixou de prováveis dores no pescoço.

Apesar do susto, ele foi devidamente socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Marajó (UPA Marajó).

Testemunhas que estavam no local no momento do resgate afirmaram que o homem havia subido em uma escada para fazer a manutenção do telhado quando, de repente, a base teria escorregado levando-o a queda.