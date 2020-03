Motociclista morre ao deslizar em galho e bater em árvore, em Goiânia

Um motociclista, de 20 anos, morreu no fim da manhã desta terça-feira (10/3) em um acidente onde deslizou em um galho e bateu em árvore, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Conforme informações de testemunhas à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o jovem trafegava Avenida Independência, sentido bairro/Centro, na faixa de rolamento da esquerda quando teria passado por cima de um galho seco próximo ao canteiro central.

O jovem, que estava em uma motocicleta, perdeu o controle da direção, subiu no meio fio e chocou-se contra uma árvore localizada no canteiro central.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, mas quando chegou ao local constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Além do motociclista que morreu ao deslizar em galho na pista e bater em árvore, outro também passou pela mesma situação, em Goiânia

Um motociclista de 29 anos morreu depois de perder o controle da direção e bater em uma árvore, no Jardim Guanabara, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite de domingo (5/1).

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, identificada somente pelas iniciais A.C.S.C.F, trafegava pela Rua GB 27, Jardim Guanabara, sentido Bairro/Centro, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 Titan EX.

Próximo ao Condomínio Parque Ipê, o motociclista por motivos ainda ignorados perdeu o controle da direção e chocou-se contra uma árvore localizada no canteiro central da via. Com o impacto, a vítima sofreu lesões corporais e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda não se sabe o que teria feito o motociclista perder o controle da direção e se houve envolvimento de outro veículo. As causas serão apuradas.