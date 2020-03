Operação apura fraudes em processos de licitação da Prefeitura de Edealina

A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou nesta terça-feira (10/3) uma operação com o objetivo de apurar licitações da Prefeitura de Edealina, município a 253 quilômetros de Goiás, que teriam sido vencidas repetidas vezes pelas mesmas empresas devido a fraudes no processo. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Conforme informações adiantadas pela polícia até agora, estão sendo cumpridos 18 mandados ao todo: 14 de busca e apreensão e 4 de prisão, todos nos municípios de Edealina e Edeia. A operação foi batizada de Convite Premiado, uma vez que as fraudes nas licitações, conforme a polícia, ocorriam na modalidade convite.

Ainda segundo a polícia, os mandados estão sendo cumpridos em locais onde residem servidores públicos e empresários que venceram várias licitações realizadas pela prefeitura de Edealina, nos anos de 2014 e 2015. As investigações apontam indícios de que apenas duas empresas ganharam mais de 10 licitações, todas na modalidade convite, já mencionada, e que os procedimentos foram fraudados com o objetivo de que estas sempre fossem as empresas vencedoras dos certames.

Após as equipes da Polícia Civil deflagrarem a operação Convite Premiado, foi deferido, inclusive, o bloqueio de aproximadamente meio milhão de reais das contas dos investigados.

Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver o momento em que agentes da corporação cumprem um dos mandados na residência de um dos investigados.

A operação ainda se desenrola, e novas informações devem ser divulgadas em breve. A reportagem do Dia Online tentou contato com a Prefeitura de Edealina, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece para manifestações.