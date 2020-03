Presa suspeita de dar facada no coração de homem, em bar de Aparecida

Um mulher de 32 anos foi presa na última segunda-feira (9/3), em um bar de Aparecida de Goiânia, suspeita de matar um homem com uma facada no coração após ela tentar roubá-lo. O caso aconteceu no dia 11 de janeiro deste ano, e a mulher teria cometido o crime após a vítima ter reagido à tentativa da suspeita de roubar sua carteira, que continha cerca de R$ 500.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em um bar localizado no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Carlos Levergger, as investigações apuraram que a vítima, um homem de 39 anos identificado como Franciney de Sousa, foi ao estabelecimento pagar uma conta, quando foi rendida pela suposta autora no caixa.

A mulher teria, então, exigido que o homem entregasse sua carteira, que no momento continha o valor de R$ 500. Como ele se recusou, a mulher teria tentado puxar a carteira de seu bolso, momento em que o homem se defendeu. Foi quando ela, covardemente, teria lhe desferido um golpe de faca no coração. A vítima chegou a sair correndo, mas veio a óbito na porta do estabelecimento.

Após diligências das equipes policiais, foi feita a identificação e qualificação da autora, e realizada a devida representação pela prisão, realizada nesta segunda-feira (9/3), com o apoio da Polícia Militar. Ela foi encontrada na casa de familiares da namorado, no Setor Colina Azul, também em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a polícia, ela confessou o crime, mas alegou que só o cometeu porque a vítima teria “mexido” com ela.

Suspeita de dar facada no coração de homem em bar de Aparecida ao tentar roubá-lo tentou se livrar de provas

Segundo divulgado pela polícia, logo após o crime a mulher entrou em contato com o filho do dono do bar onde o crime aconteceu, pedindo para que as imagens do circuito de segurança fossem apagadas.

A suspeita enviou um áudio por um aplicado de conversas para o rapaz, pedindo para que o pai dele “livrasse sua pele”. “Fala para o seu pai apagar aquelas imagens que rolou lá ontem, para mim. Fala para ele livrar minha pele aí. Fala para ele deletar lá para mim”, disse ela no áudio.

Por conta disso, segundo o delegado Carlos Lavergger, o dono do bar também é investigado pela suspeita de favorecer a mulher. Já ela responde por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pena em caso de condenação pode chegar a até 30 anos.