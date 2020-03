Quadrilha que vendia carros roubados em Goiânia é condenada

Quadrilha que adulterava, falsificava documentos e vendia carros roubados foi condenada com penas que excedem a 20 anos de prisão. O líder da Organização Criminosa, Juvenal Ribeiro Carvalho, de 21 anos, e mais 17 pessoas foram julgadas pela juíza Placidina Pires, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem de Capitais da comarca de Goiânia.

O líder, e seu braço-direito, cumprirão suas penas em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

O grupo atuou entre 2016 e 2017. Sobretudo, eles adquiriam os carros roubados e, após isso, ocultavam seus sinais identificadores. Eles também falsificavam a documentação, para revendê-los em seguida.

Após o processo descrito, os veículos eram vendidos e passavam a circular normalmente. Segundo os autos, uma mulher que adquiriu três veículos clonados desse grupo criminoso perdeu os automóveis, que foram apreendidos e devolvidos aos donos. Além disso, inúmeros outros veículos foram apreendidos e restituídos aos seus proprietários.

A investigação realizou interceptação telefônica, judicialmente autorizada e busca e apreensão. Após encerrada a instrução processual, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) requereu a condenação dos réus envolvidos na prática criminosa.

Após investigação, ficou constatado indícios sólidos da existência de uma suposta organização criminosa, especializada na prática de roubos e furtos de veículos em Goiânia e região metropolitana. Além disso, eles também atuavam em cidades do entorno do Distrito Federal e do interior de Goiás.

Além de condenação de quadrilha que vendia carros roubados, acusado de roubo de veículos morre em confronto com PM

No início de fevereiro, um homem acusado de roubo de veículos morreu durante um confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em Aparecida de Goiânia. O confronto aconteceu na Avenida Central, no Bairro Cardoso II, quando o acusado não obedeceu a ordem de parada e começou a fugir.

O criminoso começou a atirar assim que entrou na casa de um morador do bairro, em Aparecida. No confronto, o suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada pelos policiais militares para remover o corpo do acusado de roubo de veículos. Os carros roubados e a arma que estavam com o suspeito foram apreendidos pela Polícia Militar (PM).