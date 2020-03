São Luís de Montes Belos pede estadualização de hospital municipal

A prefeitura de São Luís de Montes Belos, a 128 quilômetros de Goiânia, enviou um projeto de lei à Câmara Municipal, pedindo pela estadualização do Hospital Municipal Geraldo Landó. Em nota, a administração justifica que o Estado tem mais condições de manter a unidade de saúde, inclusive colocando em funcionamento leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com a estadualização do hospital municipal, a prefeitura espera atender, além dos moradores da cidade, os pacientes de municípios próximos, como: Adelândia, Firminópolis, Turvânia, Palminópolis, São João da Paraúna, Paraúna, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Sanclerlândia, Mossâmedes, Buritide Goiás, Córrego do Ouro, Fazenda Nova, Israelândia, Novo Brasil, Ivolândia, Moiporá e outros.

Leia o comunicado na íntegra:

A Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, tem o prazer de informara toda a população, que já foi encaminhado para a Câmara Municipal o projeto de Lei para a estadualização do Hospital Municipal Geraldo Landó, o primeiro passo está sendo dado agora com a união de forças entre o poder executivo e legislativo. A estadualização do Hospital Municipal Geraldo Landó é um anseio de todos os montebelenses e vai permitir que todas as pessoas das cidades vizinhas de Adelândia, Firminópolis, Turvânia, Palminópolis, São João da Paraúna, Paraúna, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Sanclerlândia, Mossâmedes, Buritide Goiás, Córrego do Ouro, Fazenda Nova, Israelândia, Novo Brasil, Ivolândia, Moiporá e outros, tenham ainda mais conforto além do já oferecido pelo município de São Luís de Montes Belos Goiás. É claro que o estado possui uma estrutura e fonte de recursos maior para mantê-lo inclusive com a implantação das UTI’s que entrarão em funcionamento. Portanto em breve com o empenho e a união de todos, poder executivo e legislativo o nosso hospital será estadualizado.

Estadualização do hospital de São Luís de Montes Belos já é discutida pela Saúde de Goiás

Em setembro do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio 8ª Comissão Inrtergestores Bipartite (CIB), discutiu a estadualização do hospital de São Luís de Montes Belos e de mais duas cidades, sendo eles o Hospital Municipal de Formosa e do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, em Jataí.

À época, o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, explicou que antes da estadualização ser concretizada, existe todo um processo. “Primeiro o prefeito precisa concordar; a Câmara Municipal tem que aprovar essa estadualização; o prefeito sanciona a lei; a equipe técnica do Estado avalia e dá parecer favorável ou desfavorável; aí sinalizamos para a Assembleia Legislativa, com previsão orçamentária, para depois partir para a definição de especialidades.”