Semana de Empreendedorismo em Aparecida de Goiânia terá programação diversificada

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza nos dias 12 e 13 de março, das 14h às 22h, oficinas, seminários e exposição e comercialização de produtos artesanais como parte da programação da “Semana de Empreendedorismo” no município.

O evento será realizado no piso 2 do Aparecida Shopping, no setor Serra Dourada, e contará com parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Núcleo de Dirigentes Lojistas de Aparecida (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

O objetivo é capacitar empreendedores com a ministração de palestras sobre negócios e obrigações do microempreendedor individual, orientações e atendimentos sobre linha de crédito, discutir assuntos sobre tendências do mercado, além de fomentar a cultura empresarial do município.

“A Semana de Empreendedorismo terá muitas atividades com a perspectiva de fazer com que o empreendedor aparecidense potencialize seus negócios, alcance novos patamares e que isso venha gerar resultados, emprego e renda em nossa cidade”, destacou o prefeito em exercício, Veter Martins.

Nos dois dias de programação também será oferecido de forma gratuita atendimento presencial ao MEI (formalização, baixa, declaração, impressão de DAS, etc), emissão do Certificação Digital e consulta SPC/SERASA. Informações pelo telefone 3545-2300 / 3248-7231.

Microempreendedor

O número de microempreendedores individuais (MEI) em Aparecida aumentou entre 2018 e o ano passado. O Portal do Empreendedor mostra que em 2018 o número de MEIs era de 19.248. Com a formalização de 5,2 mil novos MEIs em 2019, o número subiu para 24.524 microempreendedores na cidade.

O aumento de 27,4% se deu praticamente em todo o município – que firmou sua vocação econômica na industrialização e gera hoje mais de 120 mil postos de trabalho.

Apenas a Casa do Empreendedor, localizada no setor Cidade Livre, foi a responsável por formalizar 1.207 novos MEIs no ano passado. Em 2018, foram apenas 745 formalizações. As três atividades que mais se destacaram são prestação de serviços na área de construção civil, cabelereiro, distribuidoras de bebidas e mercearias.

Legislação

A Semana de Empreendedorismo foi instituída pela Lei Municipal nº 3.174, de 11 de Abril 2014, e passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Aparecida, a ser celebrada na segunda semana do mês de março de cada ano. A lei determina a realização de seminários, workshops, palestras e demais eventos que promovam e valorizem a difusão do empreendedorismo, incluindo a valorização das entidades dedicadas ao fomento da economia.

Confira a programação:

Quinta-feira (12/03)

14h00 – Abertura

14h30 – Palestra: Direitos e Obrigações do MEI

16H30 – Palestra: Tendências e Oportunidades de Negócios em Goiás

19h – Abertura oficial com a presença de autoridades

19h30 – Palestra: Marketing Digital para Negócios

Sexta-feira (13/03)

14h30 – Palestra: Direitos e Obrigações do MEI

16h30 – Palestra: Atitude Empreendedora

19h – Palestra: Varejo – Como ser competitivo no mundo globalizado