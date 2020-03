Vídeo: PMs salvam bebê de 19 dias engasgado com leite, em Anápolis

Policiais Militares do Estado de Goiás salvaram um bebê de 19 dias que estava engasgado com leite materno na noite desta segunda-feira (9/3), em Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Boa Vista, quando foi abordada próximo ao presídio por um homem que estava desesperado informando que um bebê estava engasgado.

De imediato, os militares se deslocaram até a residência onde estava a criança que se encontrava engasgada com leite materno. No local foram realizadas manobras de primeiros socorros para o bebê expelir a secreção.

Após a manobra de heimlich, que consiste em dar tapas nas costas para induzir uma tosse artificial, a criança expeliu secreções pela região nasal. Depois disso, os militares colocaram os familiares na viatura policial e encaminharam para o Hospital de Urgências de Anápolis, onde o bebê recebeu atendimento médico.

Vídeo mostra PMs salvando bebê de 19 dias engasgado com leite, em Anápolis

No vídeo gravado durante a ocorrência é possível ouvir uma mulher desesperada gritando que o bebê estava ficando roxo. Alguns segundos depois, ouve-se o choro da criança. Todos entraram na viatura e vão para o hospital. Veja:

Outro caso semelhante também aconteceu em Rio Verde

Um recém-nascidos de 11 dias, que estava engasgado, foi salvo por PMs que faziam patrulhamento, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. O resgate ocorreu na noite do último dia 24 de janeiro.

De acordo com informações da corporação, os policiais militares faziam patrulhamento preventivo no conjunto Valdeci Pires, quando foram informados, via 190, da existência de um bebê recém-nascido engasgado na região.

No local, PMs encontraram a família desesperada e prontamente pegarem o recém-nascido, o colocaram em posição de 45° e imediatamente iniciaram os primeiros socorros. Um os PMS realizou a manobra de Heimlich, que consiste em induzir uma tosse artificial, para liberar a traqueia da vítima.