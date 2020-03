Com segundo caso de coronavírus no DF, Brasil já tem 35 pacientes infectados

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu na noite desta terça-feira, 11, a confirmação do segundo caso de coronavírus registrado no Distrito Federal. Trata-se de André Luis Souza Costa, marido de Cláudia Maria Patrício de Souza Costa da Silva, a primeira paciente confirmada com a doença no DF.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF confirmou que o paciente “está em bom estado geral” e permanece sendo monitorado em isolamento domiciliar por uma equipe do Cievs. Ele apenas será internado “caso apresente algum sintoma ou quadro de desconforto respiratório”.

De acordo com o órgão, ainda serão feitos exames com as amostras, mas o resultado obtido pelo Laboratório Sabin , da rede privada, já é validado a partir do primeiro caso que foi feita a contraprova.

Com este, o Brasil soma ao todo 35 casos confirmados do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou em coletiva de imprensa nove casos da doença descobertos na últimas 24 horas (ainda sem considerar o do DF): cinco no Rio de Janeiro, três em São Paulo e um no Rio Grande do Sul.

Assim, o balanço geral de pacientes diagnosticados com a doença, divididos por Estados, é o seguinte:

– São Paulo: 19

– Rio de Janeiro:8

– Bahia: 2

– Distrito Federal: 2

– Minas Gerais: 1

– Espírito Santo: 1

– Rio Grande do Sul: 1

– Alagoas: 1