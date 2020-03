Coronavírus: em Ceres, caso suspeito de bebê de 1 ano é monitorado

O primeiro caso suspeito de coronavírus no município goiano de Ceres, a 180 quilômetros de Goiânia, se refere a um bebê de apenas 1 ano. O bebê reside em Portugal e está em Goiás em visita a familiares. O caso está sendo monitorado pela Secretária Municipal de Saúde.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria falou sobre o caso em questão e informou se tratar de uma bebê de 1 ano de idade. De acordo com a nota, assinado pelo secretário de Saúde de Ceres, José Alfredo Curado Fleury Júnior, o paciente apresentou “sintomas suspeitos” e, após ser avaliado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade na terça-feira (10/3), foi regulado e transferido no mesmo dia para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, que é referência para acompanhar casos suspeitos.

O Dia Online tenta contato com Secretaria de Saúde de Ceres para obter um posicionamento do caso.

Além de Ceres, caso suspeito de coronavírus foi registrado em Valparaíso de Goiás

O município de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, também registrou o primeiro caso suspeito de infecção pelo coronavírus (COVID-19). Uma mulher de 28 anos, que chegou de uma viagem ao exterior recentemente, foi internada numa unidade hospitalar da região com sintomas compatíveis com a doença causada pelo vírus.

Conforme o Governo Municipal do Valparaíso de Goiás, a paciente encontra-se no momento em isolamento domiciliar, em bom estado e com sintomas leves. A unidade de saúde para onde a mulher foi encaminhada, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro Parque Marajó, às margens da BR-040, já realizou a coleta de material para a realização de exames confirmatórios. O teste será encaminhado ao laboratório de referência estadual, e a previsão é que o resultado fique pronto em cinco dias úteis.

Enquanto isso, a mulher segue em acompanhamento pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão acrescenta ainda que não há motivos para alarde, pois o município está vigilante e preparado para tomar todas as medidas necessárias.

