Daniele Rugani, zagueiro da Juventus, é diagnosticado com coronavírus

Um comunicado feito pela diretoria da Juventus anunciou, nesta quarta-feira, que o zagueiro Daniele Rugani deu positivo para coronavírus.

“A Juventus está ativando todos os procedimentos de isolamento planejados, incluindo o censo de todas as pessoas que entraram em contato com ele”, escreveu o clube no comunicado.

A Itália é o principal foco do surto de coronavírus na Europa. Na segunda-feira, o Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla em italiano) decidiu suspender todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril, por conta do temor com o surto global do novo coronavírus.

O governo italiano acatou o que foi proposto na reunião na sede da entidade, em Roma e assinou um decreto para validar a decisão.

A decisão vale também para partidas do Campeonato Italiano de futebol, que teve as próximas rodadas adiadas. O duelo entre Internazionale x Getafe, pela Liga Europa, nesta quinta-feira, também foi adiado.