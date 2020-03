Em dois dias, duas pessoas caem em cisterna, em Planaltina

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nos últimos dois dias para atender ocorrências onde duas pessoas caíram em cisterna, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A última ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (10/3), onde o resgate foi acionado para socorrer uma vítima, do sexo masculino, que caiu em uma cisterna no Setor Leste.

Quando chegaram no local, verificaram que a cisterna fica no quintal da residência da vítima e tem cerca de 16 metros de profundidade. O homem caiu depois que pisou sobre uma tampa improvisada.

Com técnicas de salvamento terrestre, os bombeiros realizaram o salvamento da vítima, que estava consciente e sem ferimentos.

Outro caso

De acordo com o CBMGO, o outro caso aconteceu na última segunda-feira (9/3), quando uma mulher caiu na cisterna de uma residência na zona rural do município de Planaltina de Goiás.

No local, os bombeiros constataram que o buraco tem cerca de 6 metros de profundidade. A mulher teria caído também após pisar em uma tampa improvisada com telhas.

A vítima foi resgata e apresentava ferimento na cabeça e escoriações diversas. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada para o hospital do município. Ela estava consciente.

Diante do caso onde duas pessoas caíram em cisterna, em Planaltina, bombeiros dão recomendações quanto aos cuidados

A orientação é que os locais estejam sempre cobertos com tampas de cimento, pois com outros materiais há o risco de desgaste devido a exposição ao sol e à chuva.

“Geralmente as pessoas tampam de qualquer forma, colocam só umas tábuas, aí não funciona, acaba caindo”, afirma o Subtenente Keppller Chefe de Equipe do Corpo de Bombeiros em Trindade.

Segundo o Subtenente, a maioria de quedas registradas acontece com bovinos, seguido de cachorro e gatos. Depois, vem crianças e, por último, pessoas adultas.

A recomendação é que, quando a cisterna ou fossa estiver em local escondido ou no meio do mato, é recomendado que seja sinalizado para evitar que pessoas circulem e sofram um acidente. Em caso de desativação, é importante o aterro.

“Não deixe cisterna ou buraco aberto, tampa com terra. Tem que ter uma tampa forte, aquela apropriada mesmo. Um outro cuidado que a gente sugere é cercar ela com arame farpado para que animais não venham cair, crianças também”, completa o Subtenente Keppller.