Goiânia receberá evento sobre ensino, novas escolas médicas e a prática da medicina

A Federação Brasileira de Academias de Medicina, em parceria com as instituições estaduais, como a Academia Goiana de Medicina (AGM) promove o IV Colóquio da Federação Brasileira de Academias de Medicina, no Auditório do Cremego, entre os dias 12 e 13 de março de 2020 ( quinta e sexta – feira )

A programação inicia às 18h da quinta-feira e envolve palestras, tais como:

“O parto: o obstetra, as enfermeiras e as doulas”; “Acupuntura e profissionais não médicos”; “Estética humana como ato médico”; “A lei do ato médico”; “Estética humana como ato médico”; “A lei ato médico e suas violações: como estamos”; “Envelhecimento populacional”; “Panorama atual do ensino médico no Brasil”; “Mídias Sociais e o médico”; “Mídias Sociais e o médico”. Para além, os membros da AGM, Waldemar Naves do Amaral e Argeu Clovis da Costa Rocha, conduzem a mesa redonda “A arte médica e os limites de atuação de profissionais não médicos”, a fim de abrir o segundo dia de Colóquio.

Lindomar Guimarães Oliveira, presidente da Academia Goiana de Medicina, relata que o evento visa a discussão relativa ao ensino, novas escolas médicas e a prática da medicina em geral. Ademais, esse é o momento para as Academias “apresentarem opiniões sobre o assunto e gerar conclusões”, acrescenta. O Colóquio tem como público-alvo os estudantes de medicina e médicos. As inscrições serão realizadas no local do evento.

Programação

Data: 12 e 13 de março de 2020

Local: Auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO) Rua T27, 148, Qd. 24, lts. 12/13, Setor Bueno – Goiânia, Goiás

Quem fala pelo evento: Dr. Waldemar Naves do Amaral – 62 999712943 e Dr. Lindomar Guimarães Oliveira – 62 99971.9509