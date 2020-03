Lagoa Grande, em Porangatu, transborda após forte chuva

Uma forte chuva provocou o transbordamento da Lagoa Grande, localizada no Centro de Porangatu, na região Norte de Goiás. O incidente ocorreu durante a tarde desta terça-feira (10/3). Várias ruas e casas próximas ficaram alagadas e até mesmo o prédio da prefeitura da cidade.

Um vídeo, gravado por moradores, mostra a lagoa totalmente cheia e a água transbordando pela rua. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s4ee0224b17465a62222746f568ce5737′]

Choveu forte por cerca de 40 minutos na cidade, o que foi suficiente para provocar a cheia da represa. Outras imagens mostram até um jacaré repousado às margens da lagoa. Além disso, dois moradores foram filmados transitando em uma rua alagada com uma canoa.

Apesar do susto, não há registro de feridos por conta do trasbordamento ou das chuvas. O Dia Online tenta contato com a prefeitura, para saber qual a situação no local.

Após Lagoa Grande transbordar em Porangatu, chuva pode dar trégua

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para Goiás, nesta quarta-feira (11). De acordo com o comunicado, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, que pode chegar a 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é válido para as regiões Sudoeste, Central, Leste, Sul e Noroeste. Já para a região norte, onde fica Porangatu, a previsão é de dia nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O Inmet também prevê dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no centro. Demais áreas, parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada.

Para os próximos dias, em todo o estado, são previstos dias nublados a encobertos, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Desde o início deste ano, Goiás enfrenta dias chuvosos, com muitos casos de alagamentos de ruas, transbordamentos de rios, queda de árvores e pontes danificadas.