Mais de 100 veículos escolares são reprovados em vistoria da PRF, em Goiás

Durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mais de 100 veículos escolares foram reprovados em uma vistoria, em Goiás. A ação aconteceu na última segunda-feira (9/3) e terça-feira (10/3), mas o balanço foi divulgado nesta quarta-feira (11/3).

De acordo com a PRF, o objetivo da “Operação Volta às Aulas” é fiscalizar veículos que transportam estudantes e garantir um transporte de qualidade, conforme determina a lei.

No total, 186 foram vistoriados pelos policiais rodoviários federais, entretanto, menos da metade passou sem irregularidades. A PRF detectou 273 infrações nos 114 veículos reprovados, sendo que 49 foram retiros para regularização e outros 40 liberados com ressalvas, tendo cinco dias úteis para apresentarem as mudanças solicitadas.

Entre as irregularidades constatadas haviam veículos em mau estado de conservação, pneus lisos, extintor vencido, para-brisa trincado, condutor sem o curso específico para o transporte de escolares e veículos sem a vistoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Além dos mais de 100 veículos escolares reprovados em vistoria, em Goiás, um micro-ônibus irregular com alunos de colégio militar de Goiânia foi apreendido

Um micro-ônibus escolar com diversas irregularidades foi apreendido no último dia 21 de outubro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Hidrolândia. O veículo transportava alunos moradores de Cromínia, município localizado na região Sul de Goiás, para um colégio militar de Goiânia.

De acordo com a corporação, o coletivo que deveria transportar alunos do ensino fundamental e básico, estava transportando 25 alunos do ensino médio, com idades entre 15 e 18 anos, de Cromínia para a capital. Ao ser fiscalizado, os policiais constataram que nenhum passageiro usava cinto de segurança, o veículo não possuía disco no tacógrafo, estava com para-brisa trincado e com dois pneus lisos, “colocando em risco a segurança dos adolescentes.”

O micro-ônibus foi apreendido e um outro veículo da Prefeitura de Cromínia, usado na área da Saúde, foi providenciado para dar continuidade à viagem dos alunos até o colégio militar de Goiânia. Até a chegada do transporte, o grupo de alunos ficou sob responsabilidade da PRF, no posto da BR-153.