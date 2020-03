Motorista morre após bater em carro estacionado, em Goiânia

Um motorista, de 57 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira (11/3), após bater em um carro estacionado, na Avenida Goiânia, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Conforme informações preliminares, o homem teve uma crise convulsiva e não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente e averiguar o caso.

Segundo vestígios e testemunhas encontradas no local, o homem trafegava pela Avenida Goiânia, sentido BR-153, conduzindo um veículo Ford Ranger quando bateu na traseira de um veículo Onix que estava estacionado.

O motorista do Onix, de 45 anos, estava no interior do veículo, que estava parado do lado direito, no mesmo sentido que a vítima seguia. Não há informações concretas sobre o que causou o acidente, mas há a suspeita de que a vítima tenha tido uma convulsão ao bater.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Além do motorista que morreu após bater em carro estacionado, em Goiânia, outro provocou acidente e duas pessoas morreram na BR-060, em Abadiânia

Um acidente em Abadiânia, município a 90 quilômetros de Goiânia, ocorrido na segunda-feira (2/3) na BR-060, resultou na morte trágica de duas pessoas. O acidente aconteceu após o motorista de um veículo realizar uma conversão irregular na via e e outro carro colidir com ele. Tanto o motorista que fez a manobra, um idoso de 69 anos, quanto a passageira do veículo vieram a óbito.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tudo começou quando um veículo modelo Honda City que seguia de Goiânia para Brasília, no Distrito Federal, colidiu transversalmente com outro carro, de modelo Fiat Elba.

Ainda conforme a PRF, com o impacto entre os veículos os ocupantes do Elba, um idoso de 69 anos, que conduzia o veículo, e uma passageira, de 50 anos, foram lançados para fora do veículo, aproximadamente entre 30 e 50 metros. Tanto o idoso quanto a mulher morreram no local. Outro passageiro que estava no Elba foi removido em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

Já o condutor do Honda City informou aos policiais rodoviários federais que não teve como evitar o acidente. Ele teve apenas lesões leves. O teste do bafômetro foi realizado e o resultado foi negativo.