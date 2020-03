Operações da Seinfra já taparam mais de 64 mil buracos este ano

Com o reforço da operação tapa-buracos, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está minimizando os problemas causados na malha viária e o desconforto no tráfego das vias da capital. Do dia 3 de janeiro ao dia 9 de março, as equipes atenderam 499 bairros, fecharam 64.551 buracos e recuperaram 9.442 m² de corte de asfalto.

Para intensificar o trabalho, o número de equipes ativas por dia passou de 15 para 23 e a operação conta com 16 caminhões no período matutino (8h às 15h) e 8 caminhões no período vespertino (16h às 22h). São utilizadas cerca de 128 toneladas de revestimento asfáltico CBUQ, material recomendado para pavimentação urbana, por dia. Diariamente, as equipes que atuam em dois turnos, com 8 operários cada, tapam cerca de 1,7 mil buracos nas diferentes regiões da cidade.

A programação da operação tapa-buracos é realizada com base nas solicitações realizadas nos canais de atendimento: Aplicativo Prefeitura 24h, pelos telefones: 62 35248363- 35248367 ou ainda, pelo WhattsApp 62984937229. Feita a solicitação, a previsão para execução do serviço é de até 30 dias úteis.

Chuvas em Goiânia agravaram problema de buracos

A Prefeitura de Goiânia ressalta que o grande volume de chuva que caiu na capital nos últimos meses agravou substancialmente o problema. Em fevereiro, por exemplo, choveu quase três vezes mais do que o esperado para o mês. Essa grande precipitação contribuiu para a abertura de buracos nas ruas e avenidas de Goiânia, principalmente nos locais em que o asfalto é mais antigo, alguns pontos com mais de 50 anos. Sob chuva, o trabalho das equipes da Seinfra também é prejudicado.

De acordo com a Seinfra, no entanto, com a estiagem o trabalho de tapa-buracos será maximizado e o resultado será sentido pela população num curto espaço de tempo. Ademais, adianta a secretaria, a reconstrução asfáltica de 630 km de ruas e avenidas de 110 bairros de Goiânia vai solucionar definitivamente o problema de buracos em grande parte da cidade. As empresas que farão a troca desse asfalto deteriorado já assinaram contratos com a Prefeitura e as obras devem começar nas próximas semanas.