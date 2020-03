Pai suspeito de estuprar filhas após dar remédio para dormirem é preso em Goiás

Um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar as filhas após dar remédio para elas dormirem foi preso nesta terça-feira (10/3), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O homem era foragido da justiça do Maranhão e, após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil do Estado de Goiás fez um levantamento de endereços de parentes, onde o homem supostamente estava escondido e passou a monitorar os locais.

Segundo o Delegado Olemar Santiago, as equipes procuravam pelo suspeito desde a semana passada, tendo êxito em cumprir o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (10/3).

O homem foi preso e encaminhado para o presídio de Valparaíso. Posteriormente, ele será transferido para o Maranhão, onde cumprirá pena pelos crimes que cometeu.

Como aconteceu o caso do pai suspeito de estuprar filhas após dar remédio para dormirem preso em Goiás

Conforme informações, o homem era foragido da Justiça do Maranhão acusado de estuprar as filhas, de 8 e 9 anos. De acordo com o Delegado Olemar Santiago, segundo consta na denúncia do Ministério Público do Maranhão, o pai dava remédio para as meninas dormirem e então praticar o ato.

Ainda segundo a denúncia, depois de um tempo ele passou a estuprar as vítimas uma na frente da outra. Os abusos aconteceram várias vezes durante os anos de 2015 a 2018, enquanto ele morava com as filhas. Segundo a denúncia maranhense, após descobrir os estupros a mãe expulsou o marido de casa.

Depois de cometer os crimes e ser denunciado, o homem fugiu do estado do Maranhão para tentar se esquivar da prisão, mas não adiantou e acabou sendo preso pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Coelho Neto, no Maranhão.

Segundo levantamentos da PC, ele estava escondido na casa de parentes em Valparaíso de Goiás, onde foi preso.