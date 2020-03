Paródia do Dia Online sobre gasolina repercute erroneamente em MS

Uma paródia da música ’50 reais’, produzida pelo portal Dia Online, tem repercutido de forma errônea nas redes sociais. Recentemente, um trecho do vídeo, editado de maneira amadora, tem sido usado para fazer críticas ao governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e a deputados locais, em relação ao recente aumento do preço do combustível no estado.

Os recortes foram, aparentemente, feitos por um grupo identificado como “Fico”, conforme marca d’água colocada no vídeo. Além do dizeres “Obrigado deputados do MS” e “Obrigado Reinaldo Azambuja”, uma frase ainda pede para que as imagens sejam compartilhadas.

Dia Online esclarece:

Após tomar conhecimento, o Dia Online vem a público esclarecer que a paródia não foi produzida com esta finalidade. Na verdade, o vídeo foi produzido por nossa equipe há quase três anos e faz menção ao valor do combustível praticado em Goiânia, capital do estado de Goiás, no ano de 2017. Com mais exatidão, o vídeo foi publicado em nossas plataformas nos dias 17 e 18 de novembro daquele ano.

A equipe jurídica do portal já trabalha para identificar os responsáveis pelas edição e disseminação das imagens. Todas as providências cabíveis serão tomadas.

Reveja a paródia, publicada diretamente no DiaTV:

A paródia usa como referência a música ’50 Reais’, da cantoria Naiara Azevedo. A ‘sofrência’ foi lançada pela sertaneja em 2016 e fez muito sucesso em Goiás e demais estados brasileiros.

No Canal do Dia Online no YouTube, desde a data de publicação, a paródia alcançou 60.974 visualizações.

Aumento do combustível no Mato Grosso do Sul

Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada em fevereiro, apontou aumento no preço do etanol subiu no Mato Grosso do Sul, inclusive na capital Campo Grande. O reajuste ocorreu no mesmo período em que a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi reduzida no estado.

Questionado sobre o aumento do combustível, diante da redução do ICMS, Azambuja respondeu a um jornal local que o questionamento deveria ser feito aos donos dos postos e ao Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência, o Sinpetro.