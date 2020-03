Pela segunda vez consecutiva, Lissauer é eleito Deputado do Ano

Pela segunda vez consecutiva, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), foi eleito Deputado do Ano de 2019 pelo Clube dos Repórteres Políticos de Goiás (CRPG). O resultado das eleições foi divulgado no início da noite desta terça-feira, 10. Recentemente, o chefe do Poder Legislativo também ficou em primeiro lugar na categoria deputado estadual mais influente na 10º edição do prêmio “Políticos Mais Influentes em Goiás”, promovido pela Contato Comunicação.

Para Lissauer, as premiações reforçam sua responsabilidade e o seu compromisso público com a população goiana. Segundo ele, o resultado é mais que um reconhecimento, mas se trata de um motivo a mais para continuar trabalhando pelas necessidades do Estado de Goiás. “Fico muito feliz e grato por essa escolha por parte dos principais repórteres que cobrem diariamente a nossa atuação no Legislativo goiano. Esse prêmio aumenta ainda mais o meu comprometimento com os anseios dos 7 milhões de goianos”, ressaltou.

Além do presidente da Alego, também foram eleitos o governador Ronaldo Caiado, que receberá dois títulos, o de Político do ano e o de Gestor do ano e o diretor-presidente do Detran, Marcos Roberto Silva, que obteve o mesmo número de votos do democrata. A deputada Flávia Morais (PDT) foi eleita a Congressista do ano e os vereadores Cristina Lopes, Luís Kitão e Welington Peixoto empataram e, portanto receberão o titulo de Vereador do Ano.

O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (MDB), que deixou a UTI de um hospital, se tratando de uma trombose, foi eleito o Prefeito do Ano, com apenas um voto apenas à frente do segundo colocado. O líder comunitário Ulisses de Sousa, da Vila União, foi escolhido pelo clube o Líder Comunitário de 2019.

Segundo o presidente do Clube, Ulisses Aesse, a festa de entrega dos títulos será agendada em breve.