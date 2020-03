Suspeita de coronavírus: Anápolis descarta 2 casos e investiga um

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, a Semusa, descartou dois casos suspeitos de coronavírus, que estavam sob investigação na cidade. Conforme nota oficial, divulgada nesta terça-feira (10/3), dois pacientes que estavam em isolamento domiciliar testaram negativo para a doença. Ambos haviam viajado para países com número significativo de pessoas infectadas pelo Covid-19.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o resultado negativo do exame de dois pacientes de Anápolis que estavam em isolamento domiciliar descarta a suspeita de coronavírus para ambos os casos. Eles correspondiam a critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, tanto por sintomas apresentados quanto pelo fato de terem viajado recentemente por países em que há a circulação do vírus, e aguardavam análise das amostras, realizada pelo Lacen Goiás. Assim, no momento o município tem dois casos descartados e um caso suspeito, cujo resultado deve sair nesta semana.

Doze casos suspeitos de coronavírus são descartados em Goiás

Também nesta terça-feira (1//3), a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que dos 14 casos suspeitos investigados no estado, 12 foram descartados. Dois continuam em investigação.

De acordo com a pasta, “os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.” Em Goiás, os casos suspeitos são rigorosamente monitorados, conforme as orientações do Ministério da Saúde (MS) para a identificação de novos registros.

Um novo boletim será divulgado na tarde de quarta-feira (11/3).

Classificação para casos suspeitos de coronavírus no país

O Ministério da Saúde confirmou 34 casos da doença no país. São 6 por transmissão local, sendo 5 em São Paulo e 1 na Bahia, e 28 casos importados. Atualmente, são monitorados 893 casos suspeitos e outros 780 já foram descartados. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Todas as pessoas que chegarem ao Brasil de países da América do Norte, Europa e Ásia, e tiverem sintomas como febre, coriza, tosse, falta de ar poderão ser considerados casos suspeitos de COVID-19. Anteriormente, os casos suspeitos eram classificados apenas a partir do histórico de viagem para alguns países com transmissão local da doença.