Valparaíso de Goiás tem primeiro caso suspeito de coronavírus

O município de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, registrou na última terça-feira (10/3) o primeiro caso suspeito de infecção pelo coronavírus (COVID-19). Uma mulher de 28 anos, que chegou de uma viagem ao exterior recentemente, foi internada numa unidade hospitalar da região com sintomas compatíveis com a doença causada pelo vírus.

Conforme o Governo Municipal do Valparaíso de Goiás, a paciente encontra-se no momento em isolamento domiciliar, em bom estado e com sintomas leves. A unidade de saúde para onde a mulher foi encaminhada, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro Parque Marajó, às margens da BR-040, já realizou a coleta de material para a realização de exames confirmatórios. O teste será encaminhado ao laboratório de referência estadual, e a previsão é que o resultado fique pronto em cinco dias úteis.

Enquanto isso, a mulher segue em acompanhamento pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão acrescenta ainda que não há motivos para alarde, pois o município está vigilante e preparado para tomar todas as medidas necessárias.

Valparaíso entra para lista de municípios em Goiás com suspeita de coronavírus; casos suspeitos já estão em 14

Já está em 14 o número de casos suspeitos de coronavírus no estado de Goiás. A atualização foi feita pelo Ministério da Saúde no dia 9/3. Os casos são dos municípios de Anápolis, Goiânia, Goianésia, Silvânia, Vianópolis e, agora, Valparaíso de Goiás.

Apesar do aumento de casos suspeitos, não há nenhuma confirmação em Goiás. Outras 14 suspeitas também já foram descartadas.

No Centro-Oeste, o número de casos suspeitos de coronavírus é de 66, sendo 41 suspeitas no Distrito Federal, 6 em Mato Grosso e 6 em Mato Grosso do Sul.

O Ministério da Saúde confirmou 34 casos da doença no país. São 6 por transmissão local, sendo 5 em São Paulo e 1 na Bahia, e 28 casos importados. Atualmente, são monitorados 893 casos suspeitos e outros 780 já foram descartados. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.