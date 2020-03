Vídeo: PMs de Goiás salvam família momentos antes de teto desabar

Dois PMs de Goiás, integrantes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), escaparam por pouco de um desabamento, em Campos Belos de Goiás. Eles tinham resgatado mãe e filho de uma casa alagada por conta das fortes chuvas, e, no momento em que saíam, o telhado da área da residência desabou. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (10/3).

Segundo a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pelo Setor Industrial quando se depararam com moradores pedindo ajuda para retirar os vizinhos que estavam em uma residência próxima, tomada pela água da chuva.

Vídeo mostra exato momento em que PMs escapam de desabamento

O vídeo, que repercute nas redes sociais, mostra o momento em que eles retiram uma criança da casa e a coloca dentro da viatura. Outros moradores acompanham a ação. Pelas imagens é possível perceber que a água bate no joelho dos PMs.

Em um outro momento do vídeo, após o resgate, dois PMs deixam a residência às pressas e por pouco não são atingidos pelos escombros do telhado da área. Ao ouvirem o barulho, ele correm e um ainda chega a cair. Apesar do susto, os profissionais saíram ilesos.

A equipe do GPT era composta pelos PMs cabo Falcão, cabo Bispo, soldado Moura e soldado Thiago.

Chuva forte faz ponte cair em Campos Belos de Goiás

Por conta das fortes chuvas da tarde desta terça-feira (10/3), parte de uma ponte chegou a cair, em Campos Belos de Goiás. Informações de um jornal local apontam que a estrutura estava em fase final de construção, mas cedeu devido a força da água.

Muitas ruas e casas da cidade ficaram alagadas e carros ilhados. Em uma das situações, uma caminhonete precisou ser guinchada. Cadeiras e mesas de plástico de um comércio ficaram cobertos pela água. A Prefeitura de Campos Belos de Goiás informou que vai tomar as devidas providências necessárias.