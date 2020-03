Avô de bebê agredida pelos pais presta depoimento, em Trindade

Na manhã desta quinta-feira (12/2), a avó materna da bebê agredida pelos pais prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil em Trindade, na Região Metropolitana da capital.

Ela foi ouvida depois do enterro da menina, que aconteceu na noite desta quarta-feira (11/2), no cemitério de Trindade. O desejo da família era enterrar o corpo no Maranhão, mas não conseguiram devido as condições financeiras.

A mulher chegou do Maranhão nesta nesta quarta-feira (11/3), juntamente com o marido. Eles estavam vindo para Goiás ver a menina, mas foram informados da morte quando estavam dentro do ônibus. A avó, que nunca tinha visto a neta pessoalmente, fez o reconhecimento do corpo.

Durante depoimento, bastante abalada, a mulher declarou que o casal já tinham uma situação conturbada no Maranhão, onde estavam antes de vir para Goiás. Ela contou ainda que a filha já teria sido vítima de agressão física cometida pelo marido.

Em Trindade, o casal morava em situação precária, segundo relatórios. A banheira da menina continha até mesmo fezes e não havia local adequado para dormir.

Anteriormente, o casal, de 24 e 18 anos, era indiciado por tentativa de homicídio. Entretanto, após a morte da bebê de seis meses, eles devem responder por homicídio qualificado e maus-tratos.

A morte da bebê agredida pelos pais, em Trindade

Morreu na manhã da última terça-feira (10/3), em Goiânia, a bebê de seis meses vítima de agressão, em Trindade. Ela estava internada no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) desde o último dia 5 de março.

A morte foi confirmada no início da tarde de terça-feira (10/3) pela assessoria do hospital. Confira a nota na íntegra divulgada:

É com pesar que a direção do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) informa que a bebê S.S.C.S., de seis meses de vida, veio a óbito na manhã desta terça-feira, 10 de março, às 10h09. A paciente deu entrada na unidade no dia 5 de março (quinta-feira), por volta das 11h, vítima de espancamento e maus-tratos. Com o estado de saúde gravíssimo, a bebê estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do HMI.

Nesta segunda-feira (9/3) o estado de saúde da bebê ainda era gravíssimo e ela se encontrava em coma, sem previsão de alta, conforme informado pela assessoria.