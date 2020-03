Boato sobre caso de coronavírus em Trindade é falso, segundo SES-GO

Boato sobre primeiro caso de coronavírus em Trindade, no Hospital Urgência de Trindade (Hutrin), que anda circulando via WhatApp, é falso segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Ainda segundo a SES-GO, o hospital da rede de saúde do Governo de Goiás ainda não atendeu nenhuma suspeita do novo coronavírus.

Acima de tudo, as orientações presentes no texto são falsas.

A SES-GO informa que o Hutrin segue os fluxos de atendimentos definidos pelos órgãos de saúde pública e que, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar da unidade.

Além disso, ele reportará oficialmente os possíveis casos de suspeita do novo coronavírus às autoridades competentes.

Por fim, a orientação é que as pessoas busquem informação e mensagens em sites confiáveis,. Por exemplo, órgãos oficiais da Saúde.

Três casos de coronavírus são confirmados em Goiás

Três casos de coronavírus são confirmados no Estado de Goiás, segundo governador do estado Ronaldo Caiado (DEM) em coletiva de imprensa que acontece no . O primeiro caso é de uma idosa de 61 anos, moradora de Rio Verde, região sudoeste de estado. Ela esteve recentemente na Espanha.

Os outros dois são de duas mulheres de Goiânia, de 31 e 38 anos, respectivamente. A primeira viajou para os EUA e a outra, para a Itália, respectivamente.

As três mulheres não apresentam sintomas graves, e estão em isolamento domiciliar. Alem disso, as pessoas que tiveram contato com as mulheres monitoras também estão sob vigilância.

Os exames foram feitos realizados pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen/GO), em Goiânia,