Cantor Lucas Led estava em carro que capotou na Avenida 87, em Goiânia

O cantor Lucas Led, de 26 anos, estava como passageiro no capotamento de um carro que aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (12/3), na Avenida 87, no Setor Sul, em Goiânia.

Lucas Led é cantor sertanejo e compositor de grandes sucessos gravados por Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Cristiano Araújo e outros.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o sertanejo voltava de um show que participou em uma boate no Setor Marista. No carro estavam outras duas pessoas, sendo o motorista, que morreu no local, e um outro amigo.

Conforme informações da Dict, Lucas Led foi encaminhado Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof) e, posteriormente, levado por familiares ao Hospital Ortopédico de Goiânia, com fratura no braço esquerdo.

A Dict informou que todos os ocupantes do veículo passaram a madrugada na boate e saíram do estabelecimento juntos, após ingerirem bebida alcoólica. O passageiros afirmaram, inicialmente, que o condutor do veículo também ingeriu bebida alcoólica instantes antes de assumir a direção. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Um vídeo divulgado pela Dict mostra o exato momento do acidente, veja:

O Dia Online tentou contato com a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

