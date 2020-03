Capotamento deixa um morto e dois feridos na Avenida 87, em Goiânia

Um capotamento deixou um morto e dois feridos no início da manhã desta quinta-feira (12/2) na Avenida 87, na região da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, o motorista, que ainda não foi identificado, não teria visto blocos de concreto e chocou-se lateralmente contra eles. Na região há diversos blocos por causa de obras que estão sendo realizadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, por volta de 5h40, para atender as ocorrência de salvamento às vítimas.

No veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e outros dois passageiros, que foram encaminhados para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a retirada do corpo, que ainda não foi identificado. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) apura as circunstâncias do acidente.

É necessário que os motoristas que passam pela região tenham paciência, pois o trânsito está lento. Além disso, outros dois pontos de lentidão devido acidentes foram registrados na manhã desta quinta-feira, sendo na Avenida Padre Wendel e na GO-070, próximo ao Portal Shopping.

Aguarde, esta matéria está sendo atualizada

Além do capotamento que deixou um morto e dois feridos na Avenida 87, em Goiânia, em outro na GO-080 cinco pessoas ficaram feridas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde de quarta-feira (4/3) para atender uma ocorrência onde cinco pessoas ficaram feridas após um capotamento na GO-080, na saída para Barro Alto, a cerca de 227 quilômetros da capital.

Os bombeiros que atenderam as vítimas são do Batalhão de Goianésia. O acidente aconteceu depois que o carro saiu da pista e capotou, momento que parou no meio do mato às margens da rodovia.

Quando chegaram no local, os militares verificaram que haviam cinco vítimas no veículo e todas estavam conscientes. Destas, quatro apresentavam escoriações diversas e uma idosa, de 74 anos, estava com escoriações e fratura no membro inferior.

Diante disso, a equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e, posteriormente, encaminhou as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento de Goianésia.