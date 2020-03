Carro capota em Goiás e socorro é acionado por BMW na Espanha

Um carro capotou na GO-469, em um trecho sem pavimentação entre a zona rural de Abadia de Goiás e Aragoiânia, na noite desta quarta-feira (11/3). O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) em Trindade, que foi acionado pela central da BMW, localizada na Espanha, após a empresa não conseguir contato com o motorista.

De acordo com informações da corporação, por volta das 19h, uma equipe de resgate de Trindade recebeu solicitação para atendimento a um possível acidente de trânsito que teria ocorrido na GO-469. Os bombeiros se deslocaram até o local , indicado pelo GPS do carro da vítima, onde constataram um capotamento na estrada.

Além de central da BMW na Espanha, central de Minas Gerais também solicitou ajuda aos bombeiros de Goiás

O motorista do carro capotado estava no local e não apresentava ferimentos. Conforme o CBMGO, ele se recuou a ser levado ao hospital.

O chamou a atenção dos bombeiros é que as solicitações de resgate foi feitas pelas centrais da BMW empresa em Minas Gerais e da Espanha. Isso ocorreu porque o carro da vítima possui um dispositivo de segurança que em casos de sinistros, ativa uma mensagem de emergência para a central de socorro da empresa, que aciona o órgão de atendimento de emergência mais próximo ao local onde o carro está.

Após os primeiros atendimentos, o condutor ficou no local aguardando guinchamento do veículo através da seguradora. Ainda não se sabe o que provocou o capotamento.

Capotamento deixa um morto e dois feridos, em Goiânia

Um capotamento deixou um morto e dois feridos no início da manhã desta quinta-feira (12/2) na Avenida 87, na região da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, o motorista, que ainda não foi identificado, não teria visto blocos de concreto e chocou-se lateralmente contra eles. Na região há diversos blocos por causa de obras que estão sendo realizadas. O CBMGO foi acionado, por volta de 5h40, para atender as ocorrência de salvamento às vítimas.

No veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e outros dois passageiros, que foram encaminhados para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a retirada do corpo. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) apura as circunstâncias do acidente.