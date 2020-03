Coronavírus: Goiás X Vasco não será aberto para torcida, em Goiânia

Não será aberta para torcida a partida de volta entre Goiás e Vasco, da 3ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (18/3), no Estádio Olímpico, em Goiânia. O motivo é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A posição adotada pelo governo de Goiás foi de não autorizar jogos com presença de torcida nos estádios, a medida já vale para as partidas do Campeonato Goiano, a partir do próximo fim de semana, e agora para Copa do Brasil com jogos no estado. Além disso, a medida também vale jogos de competição nacional.

Nesta quinta-feira (12/3) acontece a partida de ida da 3ª fase entre Goiás e Vasco, que será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro, que já tem 16 casos confirmados e outros 76 suspeitos.

Casos de coronavírus confirmados em Goiás

Três casos de coronavírus são confirmados no Estado de Goiás, segundo governador do estado Ronaldo Caiado (DEM) em coletiva de imprensa que acontece no . O primeiro caso é de uma idosa de 61 anos, moradora de Rio Verde, região sudoeste de estado. Ela esteve recentemente na Espanha. Os outros dois são de duas mulheres de Goiânia, de 31 e 38 anos, respectivamente. A primeira viajou para os EUA e a outra, para a Itália, respectivamente.

As três mulheres não apresentam sintomas graves, e estão em isolamento domiciliar. Alem disso, as pessoas que tiveram contato com as mulheres monitoras também estão sob vigilância.

Os exames foram feitos realizados pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen/GO), em Goiânia,

Além disso, o governador também confirmou que decretará hoje o Estado de Emergência na saúde de Goiás para facilitar a aquisição de insumos e equipamentos para estruturar os mais de 200 leitos do Hospital do Servidor Público . Eles irão funcionar como um anexo do Hospital de Doenças Tropicais.

Por fim, os números apresentados pelo governo de Goiás são dissonantes com aqueles apresentados pelo Ministério da Saúde. S4gundo relatório do orgão federal, o estado possuí 16 casos suspeitos, mas nenhum confirmado.