Fica 2020 é confirmado para setembro após um ano sem evento

O Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica) 2020 tem data confirmada para setembro, na Cidade de Goiás. O comunicado foi feito pelo secretário de Cultura, Adriano Baldy. “Tive a alegria de receber, no dia em que completei 100 dias de gestão, a confirmação de que o Fica será realizado neste ano de 2020. Em reunião com o governador Ronaldo Caiado, ele me concedeu o autorizo e o festival, consolidado no mercado há 20 anos, será preparado com muito carinho pela nossa equipe”, comentou.

Nas redes sociais, Caiado (DEM) também comemorou a realização do evento neste ano. “Ano passado, não conseguimos realizar o Festival devido a uma dívida de R$1,5 milhão herdada do governo anterior. Pra vocês terem uma ideia, vencedores de 2018 sequer haviam recebido suas premiações. Mas com muito trabalho e dedicação junto à @secultgoias, estamos conseguindo sanar as dívidas. E, agora, o maior festival de cinema ambiental da América Latina vai acontecer!! Aguardem!”, escreveu.

Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 1º e 6 de setembro. Está seria a 22ª edição do Fica, mas o festival não ocorreu em 2019. À época, o então titular da Secult, Edival Lourenço, explicou que o evento poderia não ocorrer devido o não pagamento de prêmios das edições anteriores, especialmente em 2018.

Festival paralelo substitui Fica 2019

Diante da possibilidade de não acontecer o Fica 2019, um grupo da Cidade de Goiás decidiu criar um evento paralelo voltado para o meio ambiente e audiovisual do município. Após reunião entre Prefeitura de Goiás, associações, ambientalistas, cineastas e entidades, determinou-se a criação do novo Festival de Cinema e Ambiente da Cidade de Goiás, o Festival de Goyaz.

O evento ocorreu entre os dias 5 a 8 de setembro. Na programação estavam previstas mostras de cinema, palestras, rodas de conversas, apresentações musicais, atividades gastronômicas e lançamentos de livros. O Festival de Goyaz também promoveu um debate sobre o Fica, cujo o tema é Fica – O legado, Desafios e Perspectivas para 2020.