Foragido, pai é preso por estuprar filhas de 5 e 7 anos, em Acreúna

Um pai foi preso suspeito de estuprar as próprias filhas, de 5 e 7 anos, em Acreúna, na região sudoeste de Goiás. As crianças são filhas de mães diferentes e ambas relataram os abusos, que ocorriam durante as visitas de fim de semana. De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (11/3).

O homem já era investigado pelos crimes e estava foragido desde o ano passado. Os estupros chegaram ao conhecimento da Polícia Civil por meio da mãe de uma das crianças. Segundo a denunciante, a filha contou que o pai teria passado as mãos em suas partes íntimas durante uma visita de final de semana. Após o início das investigações, a mãe da outra filha do suspeito também relatou os mesmos fatos aos investigadores.

Pai suspeito de estuprar filhas de 5 e 7 anos foi indiciado duas vezes pelo mesmo crime

Diante da gravidade da situação e para preservar as vítimas, que ainda mantinham contato com o pai, a corporação representou pela prisão do suspeito. No entanto, em novembro do ano passado, durante as investigações, o acusado foragiu da cidade de Acreúna. Ele foi localizado e recapturado nesta quinta-feira (11/3).

O pai foi indiciado duas vezes por estupro de vulnerável. O inquérito já foi concluído e enviado ao Poder Judiciário, em dezembro de 2019.

Preso pai suspeito de estuprar filhas após dar remédio para dormirem

Um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar as filhas após dar remédio para elas dormirem foi preso na última terça-feira (10/3), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O homem era foragido da justiça do Maranhão e, após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) fez um levantamento de endereços de parentes, onde o acusado supostamente estava escondido e passou a monitorar os locais.

O homem foi localizado, preso e encaminhado para o presídio de Valparaíso. Posteriormente, ele será transferido para o Maranhão, onde cumprirá pena pelos crimes que cometeu.