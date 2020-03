Governo de Goiás anuncia ações para conter coronavírus no estado

Em coletiva de imprensa concedida na tarde desta quinta-feira (12/3), o Governo de Goiás anunciou algumas medidas necessárias para evitar a propagação do coronavírus, ou COVID-19.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou um plano de ação para acompanhar e prevenir o alastramento da infecção no Estado, com foco na segurança dos goianos. Apesar disso, Caiado assegurou: “não há motivo para pânico”.

As medidas foram divulgadas no mesmo momento em que a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) confirmou os três primeiros casos locais de pessoas infectadas pelo Covid-19. Segundo governador, o foco será o controle de novos casos.

Medidas contra a proliferação do coronavírus em Goiás

Uma unidade do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), teve as obras concluídas em fevereiro e estava apto a iniciar os atendimentos com 100% de sua capacidade. No entanto, toda a unidade está reservada para pacientes com o coronavírus.

Primeiramente, ficou definida a publicação de um decreto que coloca Goiás em estado de emergência. Isso facilita a tomada de decisões no âmbito da saúde que podem ser necessárias nos próximos dias. Por exemplo a determinação de reservar um hospital para pacientes do Covid-19, além da aquisição de materiais e serviços fundamentais ao tratamento de possíveis pacientes.

O governador também anunciou que eventos estaduais com maior aglomeração de pessoas serão cancelados, adiados ou restritos.

Os próximos jogos do Campeonato Goiano, por exemplo, ocorrerão sem torcida nos estádios, apenas com os jogadores em campo e demais profissionais

Apesar disso, até o momento não existe a recomendação de que sejam suspensas aulas nas escolas e faculdades.

Com o anúncio do Ministério da Saúde de antecipar a vacinação contra gripe para o próximo dia 23, o governo anunciou que, em Goiás, os idosos terão atendimento domiciliar, como forma de intensificar a prevenção.

No âmbito da gestão pública, cada secretaria de Estado poderá definir horários alternativos de expediente para servidores que utilizam o transporte público. O motivo é evitar horários de pico, onde há maior concentração de passageiros.

Para as empresas que administram os ônibus, a recomendação é higienizá-los de maneira mais recorrente. O mesmo vale para táxis e transportes individuais por aplicativos. Protocolos de higienização serão divulgados pelo Estado.

Governo de Goiás sobre a contenção da doença

Sobre a contenção da doença, a superintendente em Vigilância Sanitária da SES-GO, Flúvia Amorim, disse que o Estado trabalhará em parceria com os municípios para monitorar todos os casos suspeitos e confirmados, incluindo as pessoas que tiveram contato com os pacientes.

Além disso, em relação omo os presídios, em que não existe a possibilidade de reduzir a quantidade de pessoas aglomeradas, a SES-GO já implantou os protocolos de atuação para que sejam dirimidas as expectativas de infecção.

Casos confirmados pelo Governo de Goiás

Três casos de coronavírus no estado foram confirmados pelo Governo de Goiás. Primeiramente, uma das pacientes tem 61 anos, mora em Rio Verde e esteve na Espanha. Além disso, as outras duas, de 31 e 38 anos, são de Goiânia, e estiveram nos Estados Unidos e Itália, respectivamente. Por fim, segundo a SES-GO, todas passam bem e estão em isolamento em casa durante o período de quarentena.