João de Deus faz exames após passar mal em presídio de Aparecida de Goiânia

O médium João de Deus, preso por abusos sexuais e outros crimes, passou por exames na noite desta quarta-feira (11/3) após passar mal no presídio de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, João Teixeira de Faria, de 78 anos, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores no peito. Ele passou por exames de angiotomografia e aorta abdominal e torácica. Conforme informado pela Secretaria de Saúde, o estado de saúde de João de Deus foi considerado estável.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) se manifestou e deu informações sobre o ocorrido. Veja: “o preso recebeu atendimento médico da Gerência de Assistência Biopsicossocial da instituição na própria unidade prisional e que, por orientação médica, foi escoltado pelo Grupo Tático de Ações e Escolta (GTAE) da DGAP e servidores do Núcleo de Custódia à UPA Flamboyant”.

João de Deus já havia passado por exames do coração

Em outubro de 2019, João de Deus também já havia se queixado de dores do peito. Na ocasião, ele saiu em setembro do presídio e ficou internado em uma unidade de saúde para realizar exames do coração, em Goiânia.

João de Deus estava no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e foi encaminhado para uma clínica em Goiânia. Na época, a defesa do médium pediu novamente a prisão domiciliar, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou mais uma vez o pedido de habeas corpus.

Condenações por crimes

Com vários processos na justiça, João de Deus já foi condenado em ao menos três, sendo por posse ilegal de arma de fogo, cuja pena é de quatro anos, em regime semiaberto; o segundo é por crimes sexuais contra quatro mulheres, cuja pena é de 19 em regime fechado; e ainda por crimes sexuais contra cinco mulheres, com pena de 40 anos em regime fechado.

Além de crimes sexuais, o médium também é acusado de corrupção de testemunha, coação, falsidade ideológica, posse ilegal de armas de fogo e munição. No total, o Ministério Público ofereceu 11 denúncias contra João de Deus.