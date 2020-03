Motorista morre após bater de frente com caminhão na GO-330, em Goiás

Um motorista, de 40 anos, morreu no início da manhã de quarta-feira (11/3) após bater de frente com um caminhão, na GO-330, em Vianópolis, na região sudeste de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), os militares de Silvânia foram acionados para atender a ocorrência de colisão entre carro e caminhão.

Quando chegaram no local, encontraram a vítima do sexo masculino preso às ferragens do veículo e já sem sinais vitais. Testemunhas afirmaram que o homem teria tentado fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.

Diante dos fatos, os bombeiros fizeram a retirada do corpo e deixaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O motorista do caminhão não teve ferimentos.

No momento do acidente, a pista ficou parcialmente interditada, por causa do derramamento de óleo dos veículos no local.

Além do motorista que morreu após bater de frente com caminhão na GO-330, outro morreu em capotamento na Avenida 87, em Goiânia

Um capotamento deixou um morto e dois feridos no início da manhã desta quinta-feira (12/2) na Avenida 87, na região da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, o motorista, que ainda não foi identificado, não teria visto blocos de concreto e chocou-se lateralmente contra eles. Na região há diversos blocos por causa de obras que estão sendo realizadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, por volta de 5h40, para atender as ocorrência de salvamento às vítimas.

No veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e outros dois passageiros, que foram encaminhados para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a retirada do corpo, que ainda não foi identificado. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) apura as circunstâncias do acidente.