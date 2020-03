Mulher é presa com notas falsas escondidas em teto de carro, em Jaraguá

Uma mulher, de 23 anos, foi presa na noite desta quarta-feira (11/3) com notas falsas escondidas no teto de um carro, em Jaraguá, a cerca de 120 quilômetros da capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava no carro acompanhada de um casal e foram parados durante uma abordagem na unidade operacional da PRF.

Durante a ação, os policiais rodoviários federais constataram que o motorista do veículo não portava documento pessoal e desconfiou da situação.

Em entrevista com as três pessoas do veículo, foi descoberto que uma delas é esposa de um detento que cumpre pena no presídio da cidade.

Diante disso, os federais iniciaram uma busca minuciosa no veículo, momento que encontraram a quantia de R$ 1.400 reais em notas falsas.

Posteriormente, foi constatado que as cédulas falsificadas pertenciam a esposa do detento, que teria pegado as notas com ele durante uma visita no presídio. Ela saiu de Jaraguá com destino a Brasília, no Distrito Federal.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e ocorrência encaminhada para a Central de Flagrantes. Veja o vídeo do momento que as notas são encontradas:

Além da mulher presa com notas falsas escondidas em teto de carro, em Jaraguá, um homem foi preso pela mesma prática, em Itauçu

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem, na quinta-feira (5/3), com a quantia de R$ 3 mil em notas falsas, na cidade de Itauçu, na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, uma equipe policial estava em patrulhamento pela GO-070, quando uma vítima comunicou características de um homem que estava, supostamente, passando notas falsas em comércios da cidade.

O suspeito alegou que foi abordado pelo homem na rua oferecendo notas falsas. Ele então decidiu “comprar” e pagou o valor de R$ 500,00 pela quantia de R$ 3 mil.

Ele confessou o crime e contou que pagou o valor de R$ 500,00 pelas notas. Ele foi preso e levado para a Polícia Federal.