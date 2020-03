Polícia apreende armas de guerra em Itumbiara; suspeitos morrem no confronto

Equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a Rotam, apreendeu, no final da tarde da última quarta-feira (11/3), munições e armas consideradas armamentos de guerra, devido ao poder de fogo e calibre. As armas de fogo foram apreendidas no município de Itumbiara, no sul de Goiás. Dois suspeitos, que estavam em posse do armamento pesado, entraram em confronto com os policiais e acabaram vindo a óbito.

Segundo informações da Polícia Militar de Itumbiara, equipes da Rotam receberam informações de que dois homens estariam em Itumbiara, transportando armas de calibre restrito. Conforme apurado, as armas teriam sido adquiridas no Rio de Janeiro e teriam como destino a capital de Goiás.

Os suspeitos foram encontrados pelos policiais e ainda tentaram fugir, entrando em um mata. No local, houve troca de tiros e os supostos criminosos morreram. No carro usado pelos investigados, foram encontradas seis armas, munições e um bloqueador de sinal GPS, usado em roubo de carros. Quanto às armas, foram apreendidas: uma Glock com kit rajada 9mm; uma Jericho 9mm; uma Sigsauer 9mm; uma Taurus 9mm; uma Sarsilmaz ST9 9mm e uma Llama.

Quanto às munições, foram apreendidas de calibre 9mm; Gauge 12; várias munições de 556, além de dois Jammer, que são os bloqueadores de sinal GPS.

Os materiais apreendidos foram levados para a delegacia de Itumbiara. Quanto aos suspeitos, eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Também em Itumbiara, um homem foi preso no hospital após trocar tiros com desafeto

No início de janeiro deste ano, também em Itumbiara, foi preso um homem que ficou ferido após ir armado a um espaço público no centro do município para “acertar contas” com seu desafeto. O outro também estava armado e eles acabaram trocando tiros no local. O autor inicial dos tiros acabou sendo preso no hospital municipal, enquanto buscava atendimento médico.

A prisão do homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi feita pelos policiais civis plantonistas de Itumbiara, juntamente com a equipe da 2ª Delegacia Distrital. O flagrante ocorreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.