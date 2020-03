Streaming minimiza impactos do coronavírus em eventos

Streaming minimiza impactos do coronavírus e mercado de transmissão se aquece com a atual pandemia. Determinação da OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou a classificação do surto. As novas diretrizes destacam que não só os países que manifestaram casos recentes se previnam.

Um dos programas de maior audiência do Brasil, o BBB, não terá plateia presencial nesta semana. Alguns festivais como Lollapalooza estão suspensos até segunda ordem. Assim como palestras, cursos e treinamentos.

Orientações

O coronavírus não pode ser confundido com a gripe comum, causada pelo vírus da influenza. Os principais sintomas do coronavírus são a pneumonia e as síndromes respiratórias, que apareceram de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, na China.

Desde então outros casos começaram a aparecer em outros países que tiveram contato com pessoas que saíram da China. Assim o vírus foi classificado como de alto risco, já que sua transmissão é feita pelo ar.

Ambientes onde há conglomerados de pessoas estão propícios ao contágio. Porque uma pessoa pode estar em período de incubação (sem sintomas) e transmitir o vírus.

Mas, afinal, como evitar que a situação de contágio piore?

Determinação da OMS

Atualmente existem 907 casos suspeitos em todo o país e 52 já confirmados. E, dentre os 1894 casos relatados, 935 já foram descartados. E os números só aumentam, em todo o mundo.

Além da determinação da OMS anunciada na última quarta-feira, dia 11, o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou, em coletiva, que o Brasil passará por “algumas semanas duras”. E oficializou o pedido de R$5 bilhões ao congresso.

Por isso muitas escolas, universidades, empresas e órgãos públicos estão interrompendo suas atividades. O Governador Ronaldo Caiado assinará decreto que altera horários de ônibus e aulas, em Goiás.

Precauções ao Coronavírus

Após a determinação proferida pela OMS os locais onde há acúmulo massivo de pessoas devem ser evitados. Por isso escolas já estão sendo fechadas. E, é claro, a economia e os demais setores precisam amenizar a situação.

Graças à era da conectividade, a qual vivemos, a tecnologia está se tornando a maior aliada na minimização dos danos. Principalmente pelo potencial de divulgação da informação em massa, de forma instantânea e global. E o Streaming minimiza os contágios do coronavírus em aglomerações.

A informação através de relatos de casos recentes chega a todos os países. Mas essa não é, ainda, a maior vantagem tecnológica contemporânea. Muitas empresas que precisam se reunir ou fazer grandes eventos não precisam suspender suas atividades. Estima-se que, em 2020, o consumo de vídeo na internet represente mais de 80% de todo o tráfego.

Então, que tal reverter essa situação com Streaming? Muitas empresas já estão procurando as plataformas profissionais de transmissão. Afinal, com a nova orientação da OMS para eventos com conglomerados de pessoas, o Streaming se encaixa perfeitamente como uma solução para os contágios do coronavírus, minimizando os impactos econômicos e de outras esferas, causados pelo coronavírus.

Streaming Profissional

As vantagens do Streaming profissional não se limitam à prevenção contra o contágio. Com ele é possível transmitir para um número muito maior de espectadores do que em um auditório, por exemplo.

Custos com passagens e acomodações para viagens podem ser evitados criando um canal. Que seus colaboradores ou clientes podem acessar diretamente do smartphone, do computador ou, até mesmo, da smart tv. Tudo isso com qualidade adaptativa, tecnologia CDN, monetização e, principalmente, SEGURANÇA.

Para saber mais sobre como continuar as atividades da sua empresa sem interromper as reuniões, feedbacks, treinamentos, palestras e eventos, veja mais aqui.