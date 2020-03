Técnico morre atropelado por caminhão desgovernado na GO-309

Um técnico de manutenção do serviço de energia morreu atropelado por um caminhão desgovernado, na manhã desta quinta-feira (12/3). O acidente ocorreu na GO-309, no perímetro urbano de Pires do Rio, na região Sudoeste de Goiás. A vítima foi identificada como Antônio Souza de Lima, de 45 anos.

De acordo com a apuração, o técnico estava no local para realizar um serviço de manutenção na rede elétrica, quando um caminhão, sem controle, invadiu a contramão da rodovia e invadiu a área em que funcionário estava. O motorista do caminhão relatou à equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência que perdeu o controle da direção após uma suposta falha nos freios.

Caminhão desgovernado que atropelou técnico na GO-309 também atingiu uma casa

Após o atropelamento, o caminhão atingiu o veículo que seria usado no trabalho de manutenção, além do muro e garagem de uma casa. O motorista contou ainda aos policiais que só deixou o local do acidente devido a aglomeração de pessoas e por medo de ser agredido por colegas de Antônio, que morreu ainda no local.

Informações preliminares apontam que a ocorrência foi registrada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O acidente ocorreu no quilômetro 148 da rodovia.

Em nota, a Enel informou que Antônio era colaborador de uma empresa parceira que presta serviços à distribuidora. A Enel Goiás lamentou o acidente e ressaltou que está acompanhando o caso.

Leia na íntegra: