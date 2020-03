Tempo em Goiás: BR-153 é interditada após pista ceder com fortes chuvas

Um trecho da BR-153 foi interditado nesta quinta-feira (12/3) após a parte da pista ceder. O motivo é o tempo em Goiás, pois fortes chuvas caem na região desde a noite desta quarta-feira (11/3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho interditado é no km 130, entre Uruaçu e Porangatu, no município de Estrela do Norte. O local não é seguro para a passagem de veículos, tanto leves quanto pesados.

A orientação da PRF é que os motoristas evitem o ponto de interdição, pois há congestionamento e os veículos estão parados. Além disso, ainda chove na região.

Desvios

A opção alternativa de trajeto é trafegar no sentido sul-norte, passar pela cidade de Mara Rosa, depois por Estrela do Norte, retomando o eixo da BR-153. No sentido contrário, deve ser feito o caminho inverso.

Para quem segue no sentido de Tocantins para Goiás o trajeto a ser feito é: pegar a BR-153 até Porangatu, desviar para GO-244 em Novo Planalto e seguir até São Miguel do Araguaia, por fim, seguir pela GO-164.

Os motoristas que seguem no sentido Goiás para Tocantins devem pegar a BR-153 até Rialma, desviar pela GO-154 e seguir por Rialma, Ceres, Carmo do Rio Verde e adentrar a GO-230 em Uruana, Itapuranga e na GO-164 Faina, Araguapaz.

Entretanto, a PRF ainda alerta que há trechos não pavimentos e é necessário que os motoristas tenham cuidado redobrado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi acionado para iniciar os trabalhos de recuperação da via de forma urgente.

Tempo em Goiás: Além da BR-153 interditada após pista ceder com fortes chuvas, GO-070 também segue interditada

Um trecho da GO-070, próximo ao Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, foi interditado no último dia 24 de janeiro com um risco de desabamento.

O local começou a ser recuperado, mas a chuva intensa nos últimos dias acabou prejudicando ainda mais o terreno erosivo da GO-070. O ponto da rodovia em questão fica no setor Chácara Mansōes Rosas, próximo ao Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. No local já havia uma erosão que, com a chuva, acabou sendo intensificada.

O trecho interditado é no sentido Goiânia – Goianira, para quem segue no sentido contrário o trânsito flui normalmente. Uma rota alternativa para os motoristas é entrar na rotatória do Hugol e seguir na Avenida Cel. Joaquim Lúcio, no Setor Santos Dumont. Ainda não há previsão de liberação da pista.