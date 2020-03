Apreendido carro de luxo e mercadoria ilegal avaliados em R$ 400 mil, em Uruaçu

Foi apreendido nesta quinta-feira (12/3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de luxo carregado de mercadoria ilegal avaliados em R$ 400 mil, em Uruaçu. Esta é a segunda grande apreensão na região esta semana.

Conforme informações da PRF, o veículo, um Mercedes Benz GLE 350, foi abordado no km 192 da BR-153. Durante a ação, os policiais verificaram que o carro estava com diversos produtos sem nota fiscal, oriundos do Paraguai.

As mercadorias estavam acomodadas no banco traseiro e no porta-malas, entre os produtos estavam bebidas diversas, perfumes, rádios PX, notebook, drone, mira holográfica, luneta, todos sem comprovantes fiscais.

O motorista, de 40 anos, é empresário e contou que a carga seria para presentear os funcionários de suas empresas em Tocantins. Ele tem dupla cidadania, paraguaia e brasileira.

Diante dos fatos, o veículo e a carga avaliados em cerca de R$ 400 mil foram apreendidos e encaminhado para a Receita Federal, em Goiânia.

Além da apreensão do carro de luxo e mercadoria ilegal avaliados em R$ 400 mil, uma outra carga de meio milhão também foi apreendida em Uruaçu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã da última segunda-feira (9/3), mercadorias sem nota fiscal avaliadas em meio milhão de reais, na BR-153, em Uruaçu.

De acordo com a PRF, as mercadorias estavam em um ônibus de turismo, que foi parado em uma abordagem de rotina. O veículo transportava 36 passageiros e saiu de São Paulo com destino à Teresina, no Piauí.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais encontraram dezenas de caixas de mercadorias que estavam escondidas no bagageiro do veículo.

Entre os produtos apreendidos estão fones de ouvido, caixas de som, receptores para TV e aparelhos celulares. O valor está estimado em R$ 500 mil em mercadorias, sendo R$ 200 mil somente em celulares.

Os passageiros do ônibus afirmaram que as encomendas eram feitas por comerciantes do Piauí. Entretanto, ninguém assumiu a propriedade da mercadoria.

Diante dos fatos, todos os produtos foram apreendidos e encaminhado para a Receita Federal.